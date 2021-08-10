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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artışla 35.113,13 puana yükseldi.

10.08.2021 - 17:02 | | AA
New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarak 4.434,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 yükselerek 14.875,3 puan oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devam eden delta varyantı endişeleriyle dün karışık bir görünüm kaydeden endeksler, bugün açılışta yatay seyretti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti de nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1'lik artış kaydetti. Birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 1,1 artması bekleniyordu.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verisinin öncesinde ABD Senatosunda bugün oylanması beklenen 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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