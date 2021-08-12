New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 azalışla 35.476,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 4.443,40 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalarak 14.749,2 puan oldu.

ABD'de dün beklentiler dahilinde gelen enflasyon verisinin sonrasında günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından açılışta yatay bir seyir izledi.

Ülkede yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantı tehdidine rağmen iş gücü piyasasındaki toparlanma sürerken işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü 3'üncü haftaya taşıdı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 7 Ağustos ile biten haftada beklentilerle paralel düşüş göstererek 375 bine geriledi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise temmuzda aylık yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Üretici fiyatları, temmuzda yıllık bazda da yüzde 7,8 artarak Kasım 2010'dan bu yana kaydedilen en yüksek artışı kaydetti.

Ekonomik verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,37 seviyelerine yükseldi.