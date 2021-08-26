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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

26.08.2021 - 17:00 | | AA
New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 35.442,86 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalarak 4.493,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 15.029,4 puan oldu.

Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin rekorlarıyla dün günü yükselişle kapatan New York borsası, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın piyasaların odağında olduğunu, söz konusu konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

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