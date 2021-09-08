Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası yatay seyirle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

08.09.2021 - 16:54 | | AA
New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 35.087,45 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalarak 4.518,09 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kayıpla 15.360,35 puan oldu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) varyantlarının ekonomiye etkilerine dair endişelerle dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Makroekonomik veriler ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verirken, Kovid-19 salgınında Delta ve son çıkan Mu varyantlarının büyümeye etkileri ile merkez bankalarının para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini korumaya devam etti.

Analistler, ABD'de bugün temmuz ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verileri ile Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini belirtti.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... Pencere kenarına çıkan çocuğun annesi kez konuştu!

Son dakika... Pencere kenarına çıkan çocuğun annesi kez konuştu!

Almanya Libya büyükelçiliğini yeniden açtı

Almanya Libya büyükelçiliğini yeniden açtı

Taliban: ABD listeden çıkarmadı, anlaşmayı ihlal ediyor

Taliban: ABD listeden çıkarmadı, anlaşmayı ihlal ediyor

TESK Genel Başkanı Palandöken'den aşı çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken'den aşı çağrısı

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Pencere kenarına çıkan çocuğun annesi kez konuştu!

Son dakika... Pencere kenarına çıkan çocuğun annesi kez konuştu!

Sıradaki Haber
1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

1.259 lira bugün hesaplarda! Paranız yatırılmazsa...

Sıradaki Haber
Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

Balık haline boy baskını: 8 ton 795 kilogram balığa el konuldu

Sıradaki Haber
Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi

Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul için saat verildi

Sıradaki Haber