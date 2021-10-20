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New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 35.481,44 puana yükseldi.

20.10.2021 - 16:54 | | AA
New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.524,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 primle 15.152 puana çıktı.

Şirketlerin 3'üncü çeyrek bilançoları beklentilerden iyi gelmeye devam ederken, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ve enflasyon endişelerinin etkisiyle endeksler açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ile Tesla ile IBM'in bilançolarının yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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