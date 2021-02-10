New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 3.931,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 artarak 14.109,12 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'de bugün açıklanan makroekonomik veriler ve bazı şirketlerin dördüncü çeyrek bilançolarının ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta beklentilerle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,3 arttı. Enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış göstererek piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı. Çekirdek enflasyon ocakta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 1,4 arttı.

ABD'li şirketlerin dördüncü çeyrek bilançoları açıklanmaya devam ediyor. Coca-Cola, General Motors, Under Armour, Lyft, Cisco, Mattel ve Yelp gibi şirketlerin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları piyasalardaki pozitif havayı destekledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek etkinlikte yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.