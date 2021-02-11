New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 3.921,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 artarak 14.050,82 puandan işlem görmeye başladı. Dün günü karışık seyirle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yukarı yönlü bir hareket izledi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketi beklentileri ve açıklanan makroekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 6 Şubat ile biten haftada 793 bine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, iş gücü piyasasına değinerek, "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız." ifadesini kullanmıştı.

Destekleyici para politikasının devam edeceğinin sinyalini veren Powell, Kovid-19 salgını atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Başkent Washington'da ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, son veriler ve yetkililerin açıklamaları, salgının etkilerine karşı daha fazla destek sağlanacağına dair beklentileri artırdı.