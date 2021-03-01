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01.03.2021 - 17:59 | | AA

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 31.346,65 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,45 yükselişle 3.866,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 artarak 13.415,24 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, tahvil faizlerindeki gerileme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Geçen hafta yüzde 1,6'nın üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yeni haftada yüzde 1,4'e kadar düştü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler de piyasalardaki pozitif havayı destekledi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kovid-19 salgınının etkilerine karşı önerdiği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Ekonomik destek paketi Senato'ya gönderilirken, pakette, kişi başına 1.400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer aldı.

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