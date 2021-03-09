Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
09.03.2021 - 17:54 | | AA

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 31.985,56 puandan işlem gördü.

New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 yükselişle 3.866,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,42 artarak 12.914,62 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, ekonomik destek paketi iyimserliği, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin hafta sonu Senato'da onaylanmasının ardından yarına kadar Temsilciler Meclisi'nde oylanarak bu hafta içerisinde ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Tahvil piyasasının seyri de piyasaların odağındaki yerini koruyor. Dün yüzde 1,61'e kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 1,52'ye kadar geriledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarma alıcı kılığına girdi... 250 bin dolar değer biçti!

Jandarma alıcı kılığına girdi... 250 bin dolar değer biçti!

Borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı

Borcu olanlar dikkat! Geri sayım başladı

Çiller: Cougar’ların alınmasını asker istedi

Çiller: Cougar’ların alınmasını asker istedi

Salih Memişoğlu kimdir, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?

Salih Memişoğlu kimdir, nereli? Salih Memişoğlu öldü mü?

Sıradaki Haber