Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,41 artışla 32.752,48 puandan işlem gördü.

26.03.2021 - 18:05 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 3.923,62 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 12.999,14 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ekonomik görünüme dair iyimserliğin etkisiyle bugün açılışta pozitif seyrini sürdürdü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurmasının ardından bankacılık hisseleri değer kazandı.

Ülkenin büyük bankalarından JPMorgan'ın hisse değeri yüzde 1'in üzerinde artarken, Bank of America'nın yüzde 2'ye yakın yükseldi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler şubatta aylık yüzde 7,1 azalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 1 düştü.

GÜNCEL HABERLER

ABD'lilerin yarısından fazlası "evsiz ve aç kalmaktan" endişe duyuyor

ABD'lilerin yarısından fazlası "evsiz ve aç kalmaktan" endişe duyuyor

Korkunç kaza! Havaya fırladı, metrelerce sürüklendi

Korkunç kaza! Havaya fırladı, metrelerce sürüklendi

Bakan Varank: Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerliyoruz

Bakan Varank: Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerliyoruz

Son dakika... Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun süresi uzatıldı!

Son dakika... Akdeniz'deki tartışmalı İrini Operasyonu'nun süresi uzatıldı!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İşte AÖL sınav giriş ekranı: AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte AÖL sınav giriş ekranı: AÖL sınav giriş nasıl yapılır? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber
Emekli maaşı ve ikramiye ile ilgili çok önemli karar!

Emekli maaşı ve ikramiye ile ilgili çok önemli karar!

Sıradaki Haber
Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Kara deliğin etrafındaki 'manyetik kaos' böyle gözlemlendi

Sıradaki Haber
İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2021 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

İNSTAGRAM DONDURMA Linki 2020 - Instagram Hesap Dondurma (Geçici, kalıcı instagram nasıl dondurulur?)

Sıradaki Haber