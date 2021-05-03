Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaNew York borsası yükselişle açıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri New York borsası yükselişle açıldı
ABONE OL

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

03.05.2021 - 16:48 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 34.068,69 puandan işlem gördü. 

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 yükselişle 4.204,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 artarak 14.028,23 puandan işlem görmeye başladı.

Geçen hafta açıklanan makreokonomik veriler genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterirken, yükselen emtia fiyatlarına paralel enflasyon beklentileri de artış gösterdi.

Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,62 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise hafta sonu verdiği bir röportajda ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı altyapı ve aile harcama paketlerinin enflasyona neden olacağına dair endişeleri yatıştırmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Yellen, söz konusu planların enflasyonu artırmayacağını çünkü harcamaların 10 yılı aşkın bir sürede aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.

GÜNCEL HABERLER

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 tahliye

Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 tahliye

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması!

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması!

AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik

AB ile Rusya arasında diplomatik gerginlik

Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi

Sıradaki Haber
Bildirmeyen faiziyle aldığı parayı geri öder...

Bildirmeyen faiziyle aldığı parayı geri öder...

Sıradaki Haber
Artem Dzyuba Deadpool oldu

Artem Dzyuba Deadpool oldu

Sıradaki Haber
Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 tahliye

Van'da 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasında 5 tahliye

Sıradaki Haber