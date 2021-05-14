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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

14.05.2021 - 17:36 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artışla 34.244,76 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,74 artarak 4.142,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kazançla 13.260,90 puana çıktı.

Bu hafta artan enflasyon endişelerinin etkisiyle yaşadığı düşüşün ardından dün toparlanma gösteren endeksler, bugün de pozitif seyir izlemeye devam etti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar nisanda beklenmedik şekilde değişim göstermedi.

Ülkede sanayi üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin altında seyir izledi.

 

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