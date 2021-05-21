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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

21.05.2021 - 16:53 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artışla 34.238,19 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artarak 4.178,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 kazançla 13.602,58 puana çıktı.

Dün açıklanan makroekonomik verilerin ekonomide iyileşmeye işaret etmesiyle yükseliş gösteren endeksler, bugün de pozitif seyrini sürdürdü.

Öte yandan hafta ortasında sert düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasasında dün kaydedilen toparlanmayla Bitcoin'in fiyatı yeniden 40 bin doların üzerine çıktı.

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