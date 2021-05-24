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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

24.05.2021 - 17:10 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,44 artışla 34.357,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,56 artarak 4.179,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 kazançla 13.556,31 puana çıktı.

Enflasyon endişeleri ve kripto paralardaki dalgalanmaların da etkisiyle geçen haftayı karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, yani haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Dalgalı seyri ile gündemi meşgul eden kripto paralarda, geçen hafta Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Bitcoin madenciliği konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açıklamasıyla sert düşüşler yaşandı.

Geçen hafta etkili olan satışlarla 34.500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeni haftanın açılışında ise 37 bin doların üzerinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta, ABD'nin ilk çeyrek büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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