New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artarak 4.208,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 13.721,64 puana çıktı.

Ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif beklentilerin etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olan açıklamalarıyla bugün de benzer bir seyir izlemeye devam etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic ve St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard gibi yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, fiyat artışının geçici olduğunu ve para politikasının bir süre daha destekleyici olacağını yineledi.