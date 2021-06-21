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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın birinci işlem gününe alıcılı başladı.

21.06.2021 - 17:07 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 345 puan ve yüzde 1,04 değer kazancıyla 33.635 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,70 artışla 4.196 puanda ve Nasdaq endeksi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 14.059 puanda seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de mayıs Şikago Fed Aktivite endeksi 0,29 olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye odaklanan piyasaların faiz artırımı zamanlamasına dair tahminlerin öne çekilmesinden kaynaklanan satış baskısının yeni haftada da devam ettiğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını belirten analistler, Fed üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

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