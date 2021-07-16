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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, beklenenin aksine artan perakende satış verisinin ardından haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

16.07.2021 - 17:00 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artışla 35.037,70 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artarak 4.371,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 14.611,3 puana çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş kaydetti.

ABD'de haziranda piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren perakende satışlar, endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu. ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta ABD Kongresi'ndeki sunumunda yaptığı "güvercin" tondaki açıklamalar da piyasalar üzerinde etkili olmaya devam etti.

Powell, enflasyonist baskıların geçici olduğunu yineleyerek, mevcut para politikası duruşunun şu an için uygun olduğunu, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme sağlayana kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini ifade etmişti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da dün verdiği bir röportajda, fiyatlardaki artışın birkaç ay daha devam edebileceğini ancak orta vadede enflasyonun normal seviyelere gerilemesini beklediğini bildirdi.

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