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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi güne hafif yükselişle başladı.

28.07.2021 - 17:41 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artışla 35.073,24 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.407,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kazançla 14.731,5 puana çıktı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in bilançoları öncesi dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yataya yakın pozitif bir seyir izledi.

Dün açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, Apple, 2. çeyrekte 81,4 milyar dolar ile rekor gelir sağlarken, şirketin net karı yüzde 93'lük artışla 21,7 milyar dolara çıktı.

Microsoft'un geliri aynı dönemde yıllık yüzde 21 artışla 46,2 milyar dolara ulaşırken, karı yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri de ikinci çeyrekte yıllık yüzde 62 artışla 61,9 milyar dolara, karı yüzde 166 artarak 18,5 milyar dolara çıktı.

Analistler, Fed'in dün başlayan FOMC toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken analistler, önceki toplantıda başlayan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yapılacak yönlendirmelerin takip edileceğini belirtti.

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