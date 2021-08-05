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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artışla 34.886,42 puana yükseldi.

05.08.2021 - 17:01 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kazançla 4.412,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 artarak 14.802,1 puana çıktı.

Dün günü karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının ekonomik görünüme etkisi ve devam eden enflasyonist baskılara ilişkin endişelere rağmen bugün açılışta yükseliş gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 31 Temmuz ile biten haftada beklentilerle paralel bir düşüş göstererek 385 bine geriledi.

Ülkenin dış ticaret açığı ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 75,7 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kovid-19 salgınının ekonomik görünümü yavaşlatacağına ilişkin endişelerle dün yüzde 1,13 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 1,20 seviyesine çıktı.

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