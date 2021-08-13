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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

13.08.2021 - 16:58 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 kazançla 35.580,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artarak 4.463,86 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek yüzde 0,02 artışla 14.819,4 puan oldu.

Dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından günü yükselişle tamamlayan endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında da pozitif seyrini sürdürdü.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklenenden az artarken, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Analistler, bugün açıklanacak bir diğer veri olan ağustos ayına ait Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

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