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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, bu hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesi haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

23.08.2021 - 17:36 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,55 artışla 35.313,98 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artarak 4.463,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 14.787,8 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlayabileceği beklentilerinin artması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin gelişmeler ve perakende satış verisinin beklentilerin altında kalmasıyla geçen hafta negatif bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününün açılışında toparlanma gösterdi.

Analistler, yeni haftada, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nun yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın yakından takip edileceğini bildiren analistler, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, Powell'ın konuşmasının yanı sıra bu hafta açıklanacak 2'inci çeyrek büyüme oranı da dahil yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Öte yandan, hafta sonu ABD basınında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın görev süresi şubat ayında sona erecek olan Fed Başkanı Powell'ın yeniden atanmasını desteklediğine dair haberler yer aldı.

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