New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 artışla 35.261,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kazançla 4.479,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 14.971,4 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin gelişmeler, Afganistan'a dair haber akışı ve para politikası belirsizliklerinin devam etmesiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yukarı yönlü bir seyir izledi.

Analistler, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklediğini, söz konusu konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel gelirler temmuzda aylık yüzde 1,1 artarak beklentileri geride bırakırken, kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde yüzde 0,3'lük artış kaydetti. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda yıllık yüzde 3,6 yükselerek 1991'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Ülkede öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı da temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,2 azalarak 86,4 milyar dolara geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,34 civarında seyretti.