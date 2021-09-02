New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artarak 35.443,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 artışla 4.539,95 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 15.369,9 puana yükseldi.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından eylül ayının ilk işlem gününü karışık seyirle tamamlayan endeksler, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden fazla azalması sonrası açılışta pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Ağustos ile biten haftada 340 bine inerek Kovid-19 salgınının yoğun şekilde hissedildiği 14 Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de dış ticaret açığı da temmuzda ithalattaki gerilemeyle aylık yüzde 4,3 azalarak 70,1 milyar dolara indi ve beklenenden fazla daralma gösterdi.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu, istihdam raporunun ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine yönelik ipucu sağlayabileceğini belirtti.