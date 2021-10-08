New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 34.795,56 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 4.411,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kazançla 14.698,4 puana yükseldi.

ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verisine rağmen borç limiti konusunda varılan anlaşmanın yarattığı olumlu havanın etkisiyle endeksler hafif yükseliş gösterdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım harici sektörlerde istihdam, eylülde 194 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin çok altında kalan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 500 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı ise eylülde yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e geriledi. Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranı, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.