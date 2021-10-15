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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güçlü gelen bilançolar ve perakende satışlardaki beklenmedik artışın ardından güne yükselişle başladı.

15.10.2021 - 17:31 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,61 artarak 35.124,89 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 kazançla 4.459,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 artışla 14.891 puana yükseldi.

Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD'de güçlü gelen üçüncü çeyrek bilançoları ve perakende satışların eylülde beklentilerin aksine artış göstermesi etkili oldu.

ABD'li bankalar temmuz-eylül dönemine ait finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley'nin ardından Goldman Sachs da net karının arttığını duyurdu.

Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasa yüzde 60 artarak 5,38 milyar dolar oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak beklenmedik yükseliş gösterdi.

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