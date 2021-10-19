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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, büyük şirketlerin güçlü gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançolarının etkisiyle güne yükselişle başladı.

19.10.2021 - 16:51 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artarak 35.362,64 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 kazançla 4.500,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 artışla 15.063,6 puana yükseldi.

ABD'de devam eden bilanço dönemi, pay piyasalarını destekleyen ana unsur olmayı sürdürdü.

Finansal sonuçlarını bugün açıklayan şirketlerden ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarının yüzde 10,7 artarak 23,3 milyara ulaştığını duyurdu.

Şirket, üçüncü çeyrekte 502 milyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığını bildirdi.

Procter & Gamble da temmuz-eylül döneminde satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 20,3 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Analistler, açıklanan bilançolarda Kovid-19 salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışıldığını belirtti.

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