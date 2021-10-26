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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, şirketlerin beklenenden güçlü gelmeye devam eden üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının etkisiyle güne yükselişle başladı.

26.10.2021 - 17:07 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 artarak 35.818,46 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 4.581,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 15.308,8 puana yükseldi.

Şirket karlılıklarının üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesiyle piyasalar pozitif seyrini korudu.

ABD'de şirketler bilançolarını açıklamayı sürdürürken, 3M, UPS ve General Electric gibi şirketler, temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde kar açıkladı.

Facebook da üçüncü çeyrekte net kar ve gelirinin arttığını duyurmasına karşın şirketin hisseleri yüzde 0,6 değer kaybetti.

Analistler, yatırımcıların teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek bilançolarını takip etmeye devam ettiğini, bugün borsa kapanışının ardından Microsoft, Alphabet ve Twitter'ın bilançolarının açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

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