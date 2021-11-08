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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artarak 36.531,82 puana çıktı.

08.11.2021 - 17:58 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 kazançla 4.706,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artışla 15.998,4 puana yükseldi.

Geçen haftayı rekorlarla tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da pozitif bir seyir izledi.

ABD'de geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed), tahvil alımlarının azaltılmasına bu ay sonu itibarıyla başlanacağını resmi olarak duyurmuş, ülkede para politikası için önem taşıyan istihdam verisi ise ekimde beklenenden iyi gelmişti.

ABD Temsilciler Meclisi ise Başkan Joe Biden'ın ekonomi planının ilk aşamasını oluşturan ve üzerinde uzun süredir müzakere edilen yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı paketini onaylamıştı. Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı paket, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulmuştu.

Analistler, ABD'de yeni haftada ekim ayı enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

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