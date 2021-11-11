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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne hafif yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 36.096,05 puan oldu.

11.11.2021 - 17:58 | | AA
New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,31 artışla 4.661,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kazançla 15.752,5 puana çıktı.

ABD'de enflasyonun 31 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından dün düşüş kaydeden endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,9 artarak beklentileri aşarken, yıllık bazda yüzde 6,2 ile Kasım 1990'dan bu yana en yüksek artışı göstermişti.

Yüksek enflasyon verisi sonrası yükselişe geçen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,57 seviyesinde seyretti. Analistler, ABD'de federal tatil olan Gaziler Günü nedeniyle veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

 

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