New York Fed'in ters repo kullanımı düştü
New York Fed yaptığı açıklamada ters repo imkanının kullanımının yılın ilk gününde düştüğünü bildirdi.
03.01.2025 - 09:21 | | Foreks Haber
New York Fed, para piyasası fonları ve diğer uygun firmaların gecelik ters repo imkanına 239,9 milyar dolar park ettiğini ve bunun salı günü görülen altı ayın en yüksek seviyesi olan 473,5 milyar dolardan düştüğünü söyledi.
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Salı günkü ters repo kullanımın geçici yıl sonu faktörlerinden kaynaklanması nedeniyle düşüş beklenen bir durumdu.