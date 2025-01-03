New York Fed'in ters repo kullanımı düştü

New York Fed, para piyasası fonları ve diğer uygun firmaların gecelik ters repo imkanına 239,9 milyar dolar park ettiğini ve bunun salı günü görülen altı ayın en yüksek seviyesi olan 473,5 milyar dolardan düştüğünü söyledi.

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Salı günkü ters repo kullanımın geçici yıl sonu faktörlerinden kaynaklanması nedeniyle düşüş beklenen bir durumdu.