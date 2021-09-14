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Nicholas kasırgası petrol fiyatlarını yükseltti

Ida Kasırgası'nın Meksika Körfezi bölgesinde yol açtığı petrol üretim kaybı tam olarak telafi edilemeden ikinci bir kasırganın bölgeye ilerlemesi petrol fiyatlarını yükseltti.

14.09.2021 - 08:38 |
Nicholas kasırgası petrol fiyatlarını yükseltti

Nicholas tropikal fırtınasının kasırga gücüne ulaştığının açıklanması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. ICE'de kasım vadeli brent petrolünün varil fiyatı 74,08 dolar seviyesini gördü ve düne göre 46 cent artışla 73,97 dolardan işlem görüyor.

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NYMEX'de ekim vadeli Batı Teksas petrolü de 51 cent artışla 70,96 dolar/varil seviyesine yükseldi.

Analistler, brent petrolünün yukarı hareketini 75,27 dolar/varil seviyesine kadar devam ettirebileceğine işaret ediyorlar. Batı Teksas petrolü için ise ilk direnç 71,08 dolar seviyesinde. Buranın geçilmesi halinde 72 dolar/varil hedeflenebilir.

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