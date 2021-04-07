Nijerya petrol rafinerisini yenileyecek

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Port Harcourt Rafineri Direktörü Ahmed Dikko, söz konusu rafineriyi yenilemek için 1,5 milyar dolar yatırım yapılacağını ve bunun için İtalyan bir şirketle anlaştıklarını söyledi.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu ülkenin Delta bölgesinde, günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.