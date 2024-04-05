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Uzmanpara Nikkei 225 Endeksi 3 haftanın dibinde
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Nikkei 225 Endeksi 3 haftanın dibinde

Tokyo borsasında Nikkei 225 Endeksi dün %2'den fazla değer kaybederek son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

05.04.2024 - 09:52 | | Foreks Haber
Nikkei 225 Endeksi 3 haftanın dibinde

Günün ilk seansında %2,42 ya da 961 puan düşüşle 38.812,24 seviyesine gerileyerek haftalık kaybını %3,86'ya çıkaran Nikkei 225, ikinci seansta hafif bir toparlanma gösteriyor.

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Endeks şu sıralarda yüzde 1,89 düşüşle 39021,41 puanda hareket ediyor.

Nomura Securities'de Hisse Senedi Stratejisti olan Kazuo Kamitani, "Nikkei'nin düşüşündeki en büyük etken teknik" dedi.

Kamitani, "25 günlük hareketli ortalamanın gizemli bir çekim gücü var ve piyasanın odak noktasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta boyunca borsa hareketleri biraz dalgalı olabilir" diye konuştu.

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