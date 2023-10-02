'Nikkei 225 Endeksi 34 bin puana çıkacak'

Stratejistlere göre Japon hisse senetleri, kurumsal karlılığa ilişkin iyimserlik ve ABD'nin faiz artırımlarına ara vereceği spekülasyonunun yardımıyla önümüzdeki altı ay boyunca yükselmeye hazırlanıyor.

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Bloomberg News tarafından yapılan ankete katılan stratejistlerin medyan tahminine göre Nikkei 225 Endeksi, mart ayına kadar olan mali yılın ikinci yarısının sonunda 34.000'e yükselecek.

Bu, cuma günkü kapanışa göre %6,7'lik bir artış anlamına geliyor ve bu yılın haziran ayında ulaşılan 33.772'lik gün içi en yüksek seviyeyi de aşıyor.