Nikkei 225 Endeksi geriledi

Nikkei 225, sabah seansında geniş çaplı kayıplar gördükten sonra toparlandı. Günün ilk seansında %0,6 düşüşle 38.586,92 seviyesine gerileyen Nikkei 225 şu sıralarda yüzde 47 kayıpla 38638,47 puan seviyesinde.

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Çip üretim ekipmanı devi Tokyo Electron'da yaşanan yüzde 1,6'lık kayıp Nikkei'deki düşüşe 61 puan katkı verdi. Yapay zeka odaklı startup yatırımcısı SoftBank Group yaklaşık %1 düştü.

Piyasalar BoJ'un 18-19 Mart'taki politika toplantısında negatif faiz oranlarından çıkabileceği beklentisini satın alıyor.

Nomura Securities'in Yatırım İçeriği Departmanı Stratejistlerinden Maki Sawada, "Piyasada BoJ'un negatif faizlerden çıktığında ETF alımlarını durduracağına dair güçlü bir inanç var. Böyle bir durumda alım yapmaması, özellikle bankanın bir sonraki para politikası toplantısı yaklaşırken, politika revizyonlarına yönelik beklentileri güçlendirdi" dedi.