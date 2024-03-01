Nikkei 225 Endeksi rekor seviyeye yükseldi

Nikkei, gün ortasında %1,83 artışla 39.883,86 seviyesine yükseldi ve bu hafta başında 39.426,29 ile gördüğü gün içi zirve rekorunu geride bıraktı.

Haberin Devamı

Endeks, geçen ay Aralık 1989 varlık balonu sırasında belirlenen yaşam boyu en yüksek seviyeyi aştıktan sonra rekor zirvelere tırmanmaya devam ediyor. Şu anda 40.000 puanlık seviyeye dokunma mesafesinde duruyor. Daha geniş kapsamlı Topix %1,14 artışla 2706,18 seviyesine yükseldi.

S&P 500 ve Nasdaq'ın yapay zeka ile bağlantılı teknoloji hisselerinin desteğiyle gece boyunca rekor seviyelerde kapanmasının ardından tüccarların havası iyimser olurken, ABD enflasyon verileri ve Federal Rezerv yetkililerinin yorumları haziran ayında faiz indirimi bahislerini artırdı.

Nikkei'nin bu yılki %17'lik yükselişine büyük katkı sağlayan teknoloji ile ilgili hisseleri sabah seansında güçlü performans gösterdi. Endeksin ağır toplarından Tokyo Electron Ltd %4,64 ve ABD'li yapay zeka firması Nvidia'yı müşterileri arasında sayan çip test ekipmanı üreticisi Advantest %2,63 değer kazandı. Yapay zeka odaklı startup yatırımcısı SoftBank Group %2,05 artış gösterdi.

Haberin Devamı

Tokyo Borsası'nın 33 endüstri sektörü arasında sigorta sektörü %2,51'lik artışla kazananlara öncülük ederken, onu %2,27'lik artışla madenciler izledi.