Nikkei 225 Endeksi rekor seviyeyi gördü

Nikkei 225 Endeksi seansın başlarında 41.087,75'e kadar yükselerek 41.000 seviyesini ilk kez aştı. Gün ortasında %0,07 artışla 40.844,53 seviyesinden kapanan Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda yüzde 0,05 kayıpla 40.793,73 puandan işlem görüyor.



Daiwa Securities'in Kıdemli Stratejisti Shuji Hosoi, "Piyasa bu çeyrekte yenin dolar karşısında güçlenmesini bekliyordu ancak bu gerçekleşmiyor. Bu da Japon firmaları için olumlu. Japon (devlet tahvili) getirilerinin keskin bir şekilde yükselmesi beklenmediği için yen zayıf kalmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası kolay politikasını sürdüreceğini, dolayısıyla ABD ile Japonya arasındaki getiri farkının daralmayacağını söyledi" değerlendirmesini yaptı.