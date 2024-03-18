Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Nikkei 225 Endeksi yükseldi
Haberler Uzmanpara Nikkei 225 Endeksi yükseldi

Nikkei 225 Endeksi yükseldi

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yükseldi.

18.03.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
Nikkei 225 Endeksi yükseldi

BoJ'un 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vereceği beklentilerinin de etkisiyle Nikkei 225 Endeksi günün ilk seansında %2,1 artışla 39.521,43 seviyesine yükseldi. Topix Endeksi de %1,51 artışla 2.711,15 seviyesine ulaştı.

Haberin Devamı

IwaiCosmo Securities Araştırma Müdürü Shoichi Arisawa, "BoJ'un yapacağı değişikliklerle ilgili belirsizlikler çeşitli medya kuruluşlarından gelen raporları okuduktan sonra çoğunlukla ortadan kalktığı için yatırımcılar rahatladı" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden "faiz artırma talimatı" iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden "faiz artırma talimatı" iddialarına ilişkin açıklama
4 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 1'i asker 8 gözaltı

4 ilde kripto para dolandırıcılığı operasyonu! 1'i asker 8 gözaltı