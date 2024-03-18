Nikkei 225 Endeksi yükseldi
Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yükseldi.
18.03.2024 - 09:25 | | Foreks Haber
BoJ'un 8 yıldır uyguladığı negatif faiz politikasına son vereceği beklentilerinin de etkisiyle Nikkei 225 Endeksi günün ilk seansında %2,1 artışla 39.521,43 seviyesine yükseldi. Topix Endeksi de %1,51 artışla 2.711,15 seviyesine ulaştı.
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IwaiCosmo Securities Araştırma Müdürü Shoichi Arisawa, "BoJ'un yapacağı değişikliklerle ilgili belirsizlikler çeşitli medya kuruluşlarından gelen raporları okuduktan sonra çoğunlukla ortadan kalktığı için yatırımcılar rahatladı" dedi.