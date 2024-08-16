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Nikkei 225 Endeksi yükseldi

Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi %3'ün üzerinde artışla son dört yılın en iyi haftasına hazırlandı.

16.08.2024 - 09:09 | | Foreks Haber
Nikkei 225 Endeksi yükseldi

Son ekonomik verilerin ABD ekonomisinde resesyon korkularını hafifletmesiyle Wall Street'in gece boyunca yükselmesinin ardından Tokyo'da Nikkei 225 %3'ün üzerinde artışla son dört yılın en iyi haftasına hazırlandı.

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Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda yüzde 3,23 artışla 37911,42 puanda. Japonya hisse senetleri Asya'daki kazançlara da öncülük etti.

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