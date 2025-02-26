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Nikkei endeksi 4 ayın en düşük seviyesinde

Japonya'nın Nikkei hisse senedi ortalaması, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin endişeler ve daha güçlü bir yenin yatırımcı duyarlılığını zayıflatmasıyla dört ayın en düşük seviyesine ulaştı.

26.02.2025 - 09:14 | | Foreks Haber
Nikkei endeksi 4 ayın en düşük seviyesinde

Nikkei 225, 25 Ekim'den bu yana en düşük seviyesi olan 37.742,76'ya kadar düştükten sonra gün ortasında %1,11 düşüşle 37.814,04'e geriledi. Daha geniş kapsamlı Topix %1,06 düşüşle 2.695,74'e geriledi.

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“Artan belirsizlikler yatırımcı duyarlılığına zarar verdi" değerlendirmesini yapan IwaiCosmo Securities yatırım araştırma departmanı genel müdürü Shoichi Arisawa, piyasanın ABD ekonomisinin görünümü, ABD'nin gümrük tarifesi planlarının etkisi ve yenin yönü konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Arisawa, “Nikkei, yerli firmaların güçlü kazançlarıyla desteklenmişti. Ancak endeks 38.000 seviyesindeki psikolojik bariyerin altına düştüğünde, yatırımcılar daha fazla hisse senedi satmaya yöneldi” dedi. Nikkei, 2 Aralık'tan bu yana ilk kez 38.000 seviyesinin altına düştü.

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