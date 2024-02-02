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Nikkei Endeksi artışla kapandı

Japonya'da Nikkei Endeksi, Wall Street'in dün geceki kazanımlarını takip ederek yüzde 0,4 artışla 36158,02 puan seviyesinde kapandı.

02.02.2024 - 09:41 |
Nikkei Endeksi artışla kapandı

Mizuho Bank'ın Japonya Asya Baş Ekonomisti Vishnu Varathan, perşembe günü açıklanan ABD ISM İmalat PMI verisinin "iyi bir noktada" olduğunu ve yumuşak bir inişten sonra toparlanmaya yönelik ekonomik iyimserliğin altını çizdiğini söyledi.

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Bugün Nikkei'de en iyi performans gösterenler arasında video oyunu yayıncısı Nexon yüzde 22, teknoloji ekipmanı ve hizmetleri şirketi Fujitsu yüzde 6,0 ve yarı iletken ve elektronik şirketi Screen Holdings yüzde 4,4 artış gösterdi.

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