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Uzmanpara Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü
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Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü

Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi yüzde 1'den fazla düştü. Endeksin düşmesinde yatırımcıların, yetkililerin döviz piyasasına müdahale edeceği beklentisiyle temkinli hareket etmeleri etkili oldu.

28.03.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü

Nikkei 225 %1,18 düşüşle 40.280,06 seviyesine gerilerken, daha geniş kapsamlı Topix %1,36 düşüşle 2.761,32 seviyesine geriledi.

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Daiwa Securities Kıdemli Stratejisti Shuji Hosoi, "Piyasa olası bir kur müdahalesi konusunda temkinli. Japon hükümetinin hangi seviyede ve ne zaman devreye gireceği belli değil. Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerini almaya hevesli ama ucuza almak istiyor. Bu yüzden yenin ne kadar düşmesine izin verildiğini izliyor" dedi.

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