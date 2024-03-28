Nikkei Endeksi yüzde 1'den fazla düştü

Nikkei 225 %1,18 düşüşle 40.280,06 seviyesine gerilerken, daha geniş kapsamlı Topix %1,36 düşüşle 2.761,32 seviyesine geriledi.

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Daiwa Securities Kıdemli Stratejisti Shuji Hosoi, "Piyasa olası bir kur müdahalesi konusunda temkinli. Japon hükümetinin hangi seviyede ve ne zaman devreye gireceği belli değil. Yabancı yatırımcılar Japon hisse senetlerini almaya hevesli ama ucuza almak istiyor. Bu yüzden yenin ne kadar düşmesine izin verildiğini izliyor" dedi.