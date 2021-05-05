Nissan da Daimler'deki payını sattı

Daimler'de 16,4 milyon hisseye sahip olan Nissan Motor, bu hisseleri hisse başına 69,85 euro fiyat ile toplam 1,15 milyar euro karşılığında sattı.

Nissan, Daimler hisselerinin satışından gelen geliri rekabet gücünü artırmak, elektrikli araç yatırımlarını desteklemek için kullanacağını belirtti.

Renault da duyurmuştu

Fransız otomobil üreticisi Renault SA tarafından yapılan açıklamada hisse satışından 1,2 milyar euro beklendiği belirtilmiş, hisselerin satılmış olmasının Daimler ile sektörde yapılan ortaklıkların, iş birliklerinin değişmeyeceği ifade edilmişti.

Renault, 2020 yılını 8 milyar euro zarar ve 3,6 milyar euro net borçla kapattı.