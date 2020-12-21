Nominal Değer Nedir? Hisse Senetlerinde Nominal Hisse Değeri Ne Demektir?

Nominal değer finans ve ekonominin içerisinde bulunan önemli kavramdır. Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı bir değer olarak nitelendirilmektedir. Ekonominin kavramları arasındadır.



Nominal Değer Nedir?



Nominal değerin tanımı ''yazılı, ismen var olan'' olarak açıklanmaktadır. İtibari değer olarak da söylenmektedir. Çek, hisse senedi, tahvil ve para gibi taşınılabilir menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değerlere denir. Nominal değer, menkul kıymetin üzerinde var olan, bulunan değerlerdir. Kağıt 100 lira parayı örnek alacak olursak bu paranın nominal değeri üzerinde yazmakta olan 100 olarak belirlenmektedir.



Ekonomi ve finansta nominal değer tanımı farklılık gösterebilmektedir. Finansta nominal değer, tahvil ve hisse senetlerinin üzerinde bulunan değer için kullanılır. Ekonomi içerisinde bulunan anlamı ise herhangi bir döneme ait olan ve enflasyonlar ile düzeltilme sağlanmamış veriler olarak tanımlanmaktadır. Nominal değerler sabittir ve asla değişim göstermezler.



Hisse Senetlerinde Nominal Hisse Değeri Ne Demektir?



Hisse senetlerinde nominal değer, şirket ya da kurumların sermayelerinin tespit edilmesi ve kayıt tutulma işlemlerinin gerçekleştirmesine yaramaktadır. İlk piyasa satışları nominal değer olarak kabul edilmektedir. Nominal değerler piyasa hareketlerine ve taleplere göre üzerinde yazılı olan değer aynı kalırken alış ve satış fiyatı değişkenlik gösterebilmektedir.



Nominal değer, hisse senedinin piyasa içerisinde alınma ve satılma değerlerini göstermemektedir. Hisse senetleri ise nominal değerin altı yada üstü bir fiyat aralığında satılma işlemi gerçekleştiği söylenmektedir. Hisse senetlerinde nominal değer genellikle 1 olarak bulunmaktadır.