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UzmanparaNomura, Japon yeninde uzun pozisyon önerdi
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Nomura, Japon yeninde uzun pozisyon önerdi

Nomura'nın Küresel Piyasalar Araştırma ekibi, ABD gümrük tarifeleri nedeniyle birçok para birimine karşı Japon yeninde (JPY) uzun pozisyon alınmasını önerdiğini söyledi.

09.04.2025 - 09:32 | | Foreks Haber
Nomura, Japon yeninde uzun pozisyon önerdi

Ekip, “Göreceli güvenli liman statüsünün ötesinde Japonya'nın makro zemini nispeten güçlü olmaya devam ediyor ve kur farklarının Japon yenini desteklemeye devam etmesi bekleniyor” dedi.

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Nomura, kısa Tayland bahtına karşı uzun Japon yeni, kısa Güney Kore wonuna karşı uzun Japon yeni ve kısa sterline karşı uzun Japon yeni öneriyor.

Tayland ve Güney Kore için ortak temaların zayıf yerel makro arka planlar ve daha agresif merkez bankası faiz indirimleri olasılığını içerdiğini belirten ekip, İngiltere'nin ekonomik kırılganlıklarının, İngiltere'nin kalıcı stagflasyonist ve mali risklerle karşı karşıya kalmaya devam ettiği göz önüne alındığında sermaye girişlerini caydırabileceğini vurguladı.

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