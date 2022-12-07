Nomura kripto para bölümünde kar bekliyor

Japonya'nın en büyük yatırım bankası Nomura Holdings kripto para borsası FTX'in batması sonrasında dijital varlık sektöründe yatırımcıların daha güvenli kurumlara yönelmelerinin beklendiğini ve bunun sonucu olarak da kripto para bölümünün 2 yıl içinde kara geçmesini öngördüklerini bildirdi.

Nomura'nın Laser Digital adını verdiği kripto para bölümü kurumsal yatırımcıları kazanmayı ve mart ayına kadar 50 çalışan daha istihdam etmeyi planlıyor.

Laser Digital CEO'su Jez Mohideen yaptığı açıklamada "Kripto para piyasasındaki son gelişmeler bize kurumsal yatırımcıları geleneksel finans kuruluşlarının desteğindeki dijital varlık şirketlerine yönlendirme konusunda bir fırsat sağlayacak" dedi.