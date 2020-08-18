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18.08.2020 - 10:53 |

Norveç 6 ayda 21 milyar dolar kaybetti

Norveç'in egemen varlık fonu 6 ayda 21 milyar dolar kaybetti.

Norveç 6 ayda 21 milyar dolar kaybetti
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Dünyanın en büyük egemen varlık fon olan Norveç'in 1,15 trilyon dolar büyüklüğündeki fonu, 2020 yılının ilk 6 ayında hisse senedi ve gayrimenkul yatırımlarından 188 milyar Norveç Krou (21,27 milyar dolar) zarar ettiğini açıkladı.

Fon yöneticilerinden Trond Grande yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte piyasalarda toparlanma yaşansa da hala kayda değer belirsizliğe şahit olmakta olduklarını ifade etti.

Norveç egemen varlık fonunun dünya genelinde, 74 ülkede, 9202 şirketin hisselerinde yatırımı var. Bu, borsalara kote şirketlerin yüzde 1,5'ini ifade ediyor.

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