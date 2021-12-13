Omicron değerlendirmeleri petrolü destekliyor

ICE'de şubat vadeli brent petrolün varil fiyatı bu sabah 76,31 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda cuma gününe göre 1,04 dolar artışla 76,19 dolar seviyesinde hareket ediyor.

NYMEX'de ocak vadeli Batı Teksas petrolü de düne göre 1,12 dolar artışla 72,79 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Omicron'a ilişkin yapılan ve piyasada iyimserlik yaratan açıklamaların petrol fiyatlarını yukarı çektiğini belirtiyor. Batı Teksas petrolünde fiyatın 73,34 dolar seviyesini yeniden test etmesini bekleyen analistler, buranın geçilmesi halinde yukarı hareketin 78 dolar/varile doğru süreceğini tahmin ediyor.