Ons altın 2.5 ayın dibinden döndü

Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

BORÇ LİMİTİNDE UZLAŞI SAĞLANDI

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler, ABD'de borç limitine yönelik alınan önlemlerin tükenerek ülkenin nakit sıkıntısı çekmesine günler kala prensipte anlaştı.

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Biden, yazılı açıklamasında, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile prensipte borç limitinde anlaşmaya vardıklarını aktardı.

ABD’de borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılmasıyla birlikte küresel piyasalarda risk iştahı arttı, ABD hisse senetlerinde dikkat çeken yükselişler görüldü. Yatırımcılar güvenli liman altından çıkarak hisse piyasasına yöneldi.

ONS ALTIN DÜN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1944 dolardan başlayan ons altın 1940 dolara kadar gerileyerek günü bu seviyeden kapattı.

GRAM ALTIN DÜN 1260 LİRAYI TEST ETTİ

Dün 1250 liradan açılan gram altın 1260 liraya kadar yükseldikten sonra 1255 liradan kapandı.

ONS ALTIN 2.5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Haftanın ikinci işlem gününe 1942 dolardan başlayan ons altın 1932 dolara kadar gerileyerek 2.5 ayın en düşük seviyesini test etti. Ons altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 1946 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en yüksek 1947 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTIN BUGÜN YÜKSELİYOR

Ons altında görülen aşağı yönlü seyir yurt içinde gram altın fiyatını baskılıyor. Güne 1255 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1272 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1239 lira, en yüksek ise 1275 lira seviyeleri görüldü.