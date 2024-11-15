Ons altın 2 ayın dibinde

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün gece yaptığı açıklamada istikrarlı ekonomik büyüme, güçlü istihdam piyasası ve süregelen enflasyonun faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürme konusunda temkinli olmayı haklı çıkardığını, acele etmeye gerek olmadığını söylemesi de ons altının sert düşüşlere güçlü tepki vermesini engelliyor.

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Ons altın 8 Kasım Cuma kapanışından bu yana yüzde 4,4 düştü. Dün son 2 ayın en düşük seviyesi olan 2536,89 doları gören ons altın şu sıralarda 2567 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Güne 2834 liradan başlayan gram altın şu sıralarda toparlanarak 2842 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2825 lira, en yüksek ise 2873 lira seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BEKLENTİ NE?

Forex.com Analisti Fawad Razaqzada, altının zayıflığının Trump yönetiminde 2025 yılında daha kısıtlayıcı bir ABD para politikası beklentilerini yansıttığını söyledi.

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City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson da “Powell'ın yorumları yeni yıla girerken altın için kazançları sınırlayabilirken, Başkan Trump için bir başka çalkantılı dönem de güvenli liman akışlarını çekebilir” dedi.

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Simpson, önümüzdeki hafta sakin bir ABD takvimi ile altının toparlanabileceğini ve potansiyel olarak 2.600 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini söyledi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2552 doları işaret ediyor. Buranın altına inilmesi halinde, 2530 dolar hedeflenebilir. Yukarıda direnç ise 2610 dolarda.